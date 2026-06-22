Les pompiers luttent contre un incendie dans un bâtiment abritant une bibliothèque et un centre de préparation aux études supérieures qui a tué au moins 14 personnes à Lucknow, capitale de l'État d'Uttar Pradesh, dans le nord du pays. IMAGES
Les pompiers luttent contre un incendie meurtrier dans le nord de l'Inde
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