Les perspectives boursières d'ODDO BHF AM pour la fin de l'année

Dans ce numéro de l'Actu Bourse, Laurent Denize, directeur des investissements chez ODDO BHF Asset Management livre son analyse sur les marchés : valeurs de la tech au top, retour de la Chine, le parcours brillant de l'or. Il détaille ce qui nous attend d'ici la fin de l'année et brosse les tendances de moyen-long terme à venir.