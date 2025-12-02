À Naplouse, en Cisjordanie, les forces israéliennes font exploser la maison d'Abdoul Karim Sanoubar, un Palestinien accusé d'avoir perpétré un attentat à la bombe en février 2025. IMAGES
Cisjordanie: les forces israéliennes démolissent une maison à Naplouse
