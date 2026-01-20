Images des équipes d'urgence autour du train de la compagnie ferroviaire Iryo qui a déraillé et percuté un autre train circulant sur la voie opposée. L'Espagne a entamé un deuil national de trois jours après la collision tragique qui a fait au moins 41 morts en Andalousie (sud). IMAGES
Les opérations de secours se poursuivent sur le site de l'accident ferroviaire en Espagne
