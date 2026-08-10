Les Iraniens sont "des joueurs d'échec professionnels", a taclé lundi le porte-parole de la diplomatie, répondant au président américain Donald Trump qui avait comparé la veille le conflit à "une partie d'échecs".
Les Iraniens sont "des joueurs d'échec professionnels", répond Téhéran à Trump
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