Les inégalités économiques n’ont jamais été aussi fortes en Europe. Selon la Banque centrale européenne, 5 % des plus fortunés détiennent 45 % de la richesse totale. En France, une possible instauration de la taxe Zucman – une taxation de 2 % sur les patrimoines des ultra-riches – enflamme le débat. Si elle était étendue à l’échelle des Vingt-Sept, elle pourrait rapporter 67 milliards d’euros au budget de l'Union européenne (UE).
Les inégalités se creusent en Europe : faut-il taxer les plus riches ?
