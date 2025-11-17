 Aller au contenu principal
"Les illuminations, c'est une fête" : les Champs-Elysées scintillent pour Noël

information fournie par AFP Video 17/11/2025 à 13:13

"Le monde entier attend que les Champs-Elysées s'illuminent pour se dire que c'est Noël," a assuré dimanche Marc-Antoine Jamet, président du comité organisateur des illuminations sur les Champs-Elysées, rituel des fêtes de fin d'année et du Paris touristique instauré en 1980.

