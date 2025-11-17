"Le monde entier attend que les Champs-Elysées s'illuminent pour se dire que c'est Noël," a assuré dimanche Marc-Antoine Jamet, président du comité organisateur des illuminations sur les Champs-Elysées, rituel des fêtes de fin d'année et du Paris touristique instauré en 1980.
"Les illuminations, c'est une fête" : les Champs-Elysées scintillent pour Noël
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro