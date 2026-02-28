 Aller au contenu principal
Clinton assure n'avoir rien su des crimes de son ancien ami Epstein

information fournie par AFP Video 28/02/2026 à 14:17

L'ex-président américain Bill Clinton a assuré vendredi n'avoir "eu aucune idée des crimes" sexuels de son ancien ami Jeffrey Epstein, lors d'une audition par une commission d'enquête parlementaire.

Affaire Epstein
