L'ex-président américain Bill Clinton a assuré vendredi n'avoir "eu aucune idée des crimes" sexuels de son ancien ami Jeffrey Epstein, lors d'une audition par une commission d'enquête parlementaire.
Clinton assure n'avoir rien su des crimes de son ancien ami Epstein
