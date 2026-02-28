Des habitants de Tokyo se rendent au sanctuaire Yushima Tenmangu, dans l'est de la capitale japonaise, pour admirer la floraison des pruniers, l'un des premiers signes de l'arrivée du printemps.
Japon: le spectacle des fleurs de prunier ravit les habitants de Tokyo avant le printemps
