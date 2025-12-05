Les femmes et le monde du travail : encore et toujours des inégalités

information fournie par France 24 • 05/12/2025 à 16:43

À l’école, les filles sont en tête de classe. Dans les études supérieures, les femmes représentent la majorité des effectifs. Et pourtant, dans le monde du travail, les femmes ont des postes et des salaires inférieurs à ceux des hommes. En France, seules quatre femmes sont aujourd’hui à la tête d’entreprises du CAC 40. Comment expliquer que les femmes soient tellement à la traîne quand elles arrivent dans le monde professionnel ? Existe-t-il des critères objectifs qui justifient ces décalages entre les deux sexes ? Dans cette édition d’ActuElles, Laure Manent pose la question à ses invitées, la journaliste Lucile Quillet, spécialiste des femmes dans le monde du travail et autrice de "Les méritantes, comment le monde du travail trahit les femmes" (éditions Les liens qui libèrent, 2025) et la chercheuse en immunologie Élise Bordet, cofondatrice du Club de Pouvoir, qui aide les femmes à atteindre les plus hauts postes en entreprise.