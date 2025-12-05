 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les femmes et le monde du travail : encore et toujours des inégalités

information fournie par France 24 05/12/2025 à 16:43

À l’école, les filles sont en tête de classe. Dans les études supérieures, les femmes représentent la majorité des effectifs. Et pourtant, dans le monde du travail, les femmes ont des postes et des salaires inférieurs à ceux des hommes. En France, seules quatre femmes sont aujourd’hui à la tête d’entreprises du CAC 40. Comment expliquer que les femmes soient tellement à la traîne quand elles arrivent dans le monde professionnel ? Existe-t-il des critères objectifs qui justifient ces décalages entre les deux sexes ? Dans cette édition d’ActuElles, Laure Manent pose la question à ses invitées, la journaliste Lucile Quillet, spécialiste des femmes dans le monde du travail et autrice de "Les méritantes, comment le monde du travail trahit les femmes" (éditions Les liens qui libèrent, 2025) et la chercheuse en immunologie Élise Bordet, cofondatrice du Club de Pouvoir, qui aide les femmes à atteindre les plus hauts postes en entreprise.

CAC 40

Vidéos les + vues

1

Le Sénat a adopté la partie "recettes" du budget de l'Etat

information fournie par AFP Video 04 déc.
2

Inondations en Indonésie: près de 800 morts, la colère monte

information fournie par AFP 03 déc.
3

Au Rwanda, un camp de réhabilitation pour "génocidaires" venus de RDC

information fournie par AFP Video 04 déc.
4

Nouveaux bombardements israéliens au Liban malgré des discussions "positives"

information fournie par AFP 04 déc.
5

Le Liban appelle l'Onu à faire pression sur Israël pour le respect du cessez-le-feu

information fournie par AFP 13:06
6

La consommation de protoxyde d'azote au volant en hausse, alerte une étude

information fournie par AFP 04 déc.
7

Top 5 IA du 04/12/2025

information fournie par Libertify 05:00
8

Inde: Poutine arrive pour une réunion bilatérale avec Modi

information fournie par AFP Video 10:02
1

Coup d'Etat en Guinée-Bissau: nomination d'un Premier ministre, issu du gouvernement renversé

information fournie par AFP 28 nov.
2

Top 5 IA du 28/11/2025

information fournie par Libertify 29 nov.
3

Baptiste Beaulieu: "la littérature jeunesse, c'est un moyen de pacifier la société de demain"

information fournie par France 24 30 nov.
4

Présidentielle au Honduras: dernière heure de vote

information fournie par AFP Video 01 déc.
5

Le pape Léon XIV s'exprime à bord de l'avion papal après sa visite en Turquie

information fournie par AFP Video 01 déc.
6

Inondations au Sri Lanka: la stupeur des villageois évacués du nord de Colombo

information fournie par AFP 01 déc.
7

Le lundi, c'est private equity : qui sont les emprunteurs typiques en dette privée ?

information fournie par Boursorama 01 déc.
8

Plus de 1.000 morts en Asie après des inondations dévastatrices

information fournie par AFP Video 01 déc.
1

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
2

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
3

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
4

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
5

Raphaël Gorgé (PDG d’Exail Technologies) : "Nous sommes plutôt moins valorisés que nos pairs dans le domaine de la Défense !"

information fournie par Ecorama 20 nov.
4
6

Cyberattaques, bad buzz, tensions sociales : comment l’IA transforme la gestion de crise

information fournie par Ecorama 21 nov.
7

Cryptomonnaies : les stablecoins menacent-elles la stabilité financière ?

information fournie par Ecorama 25 nov.
1
8

TVA, retraites, prestations sociales : ces mesures chocs pour stabiliser la dette publique

information fournie par Ecorama 27 nov.
4

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank