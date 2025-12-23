Les Etats-Unis ont "besoin" du Groenland, martèle Donald Trump

Les Etats-Unis ont "besoin" du Groenland pour assurer leur "sécurité nationale" face à la Chine et à la Russie, a martelé lundi Donald Trump malgré l'opposition des pays de l'UE à toute mainmise américaine sur ce territoire danois.
