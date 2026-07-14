Donald Trump déclare depuis la Maison Blanche que l'armée américaine frappe l'Iran "très fort" et rétablit un blocus naval sur les ports iraniens. "Nous éliminons toute leur capacité offensive, et nous contrôlons les détroits", a affirmé le président américain.
Les Etats-Unis frappent "très fort" l'Iran, dit Trump
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