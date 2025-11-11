Depuis un an et demi, de petits drones civils modifiés, utilisés par l’armée russe, s’abattent en masse sur la ville ukrainienne de Kherson. Située à moins de cinq kilomètres des positions russes, l’agglomération et ses habitants font face à une vague ininterrompue d’attaques venues du ciel. Camions de pompiers, ouvriers sur un toit, convoi humanitaire... Les dronistes russes publient en ligne les images de leurs frappes. Selon eux, toute activité doit être systématiquement pris pour cible.
Les drones russes s'abattent sur Kherson
