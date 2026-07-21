Les députés ont approuvé mardi l'instauration de la perpétuité pour les auteurs de viols en série commis sur les mineurs de moins de 15 ans, à l'occasion d'un nouveau vote organisé avant le scrutin sur l'ensemble du projet de loi sur la protection des enfants. Cette mesure portée par le gouvernement dans le sillage de l'affaire Lyhanna a finalement été adoptée par 258 voix contre 84 au terme de discussions particulièrement houleuses.
Les députés approuvent la perpétuité pour les viols en série sur les moins de 15 ans
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