Libéré en novembre, le Français Camilo Castro, 41 ans, professeur de yoga accusé d'être un espion, a passé cinq mois en détention au Venezuela, comme prisonnier politique, vivant un "calvaire" sous la menace de tortures et de geôliers qu'il qualifie de "vampires".
Les cinq mois de calvaire d'un Français dans les geôles vénézuéliennes
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro