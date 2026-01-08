Des agriculteurs se réunissent au pied de l'Arc de Triomphe à Paris afin de porter dans la capitale les revendications d'une profession en colère. D'autres agriculteurs se sont retrouvés plus tôt au pied de la Tour Eiffel. IMAGES
Les agriculteurs manifestent devant l'Arc de Triomphe à Paris
