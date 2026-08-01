Touché aux adducteurs aux Championnats de France, Léon Marchand participera bien à l'Euro de natation à partir du 10 août à Paris. Le quadruple champion olympique est pour l'instant inscrit sur quatre courses: les 200 et 400 m quatre nages, le 200 m papillon et le 400 m nage libre, son nouveau défi.
Léon Marchand de retour à Paris pour l'Euro de natation
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