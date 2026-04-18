Mené 2-0 à la mi-temps, le RC Lens a renversé Toulouse à domicile grâce à un but de la victoire d'Ismaëlo Ganiou dans les arrêts de jeu. Les Lensois sont revenus à un point du Paris Saint-Germain, qui a disputé deux matchs en moins.
Lens se relance dans la course au titre en renversant Toulouse à domicile
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