Lectures d’été : quatre livres africains à glisser dans sa valise

information fournie par France 24 • 31/07/2026 à 22:21

Quatre livres pour voyager autrement cet été, du Ghana à la Tanzanie, en passant par le Congo-Brazzaville et l’île Maurice. Tirthankar Chanda, journaliste culturel à RFI et spécialiste des littératures du monde, partage ses recommandations dans le Journal de l’Afrique. Au programme : La Vie sexuelle des femmes africaines de Nana Darkoa, Photo de groupe au bord du fleuve d’Emmanuel Dongala, Les Vies d’après du prix Nobel Abdulrazak Gurnah et les Nouvelles de l’écrivain mauricien Vinod Rughoonundun.

Quatre univers pour explorer le désir, la solidarité, la mémoire coloniale et la diversité des littératures africaines et de l’océan Indien.