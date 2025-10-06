Le renoncement au 49.3 "n'a pas permis ce choc" de "se dire qu'on peut faire différemment", déclare Sébastien Lecornu après avoir remis sa démission au président de la République. SONORE
Lecornu: renoncer au 49.3 "n'a pas permis ce choc" de pouvoir faire "différemment"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro