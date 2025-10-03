Le Premier ministre français Sébastien Lecornu annonce qu'il "renonce" à utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour gouverner, et notamment faire adopter le budget sans vote.
Lecornu décide de "renoncer" à l'article 49.3 de la Constitution pour gouverner
