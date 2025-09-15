"Le Premier ministre, à ce stade, parle de rupture" mais "ne pose aucun acte de rupture" déclare Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, après sa rencontre avec le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu qui poursuit ses consultations à Matignon, avant la formation de son gouvernement. SONORE
Lecornu "à ce stade, parle de rupture" mais "ne pose aucun acte de rupture" (Sophie Binet)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro