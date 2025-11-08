 Aller au contenu principal
Le XV de France retrouve l'Afrique du Sud deux ans après la Coupe du monde

information fournie par France 24 08/11/2025 à 11:31

Le XV de France reçoit samedi soir l'Afrique du Sud au Stade de France pour entamer sa tournée d'automne. L'équipe de Fabien Galthié affronte les champions du monde pour la première fois depuis la courte défaite des Bleus en quarts de finale de la Coupe du monde 2023.

Sport
Coupe du monde de rugby

1

