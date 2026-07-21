Le Sénégal va soutenir la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations unies. Une annonce faite par communiqué lundi et qui intervient trois jours après une audience que lui a accordée l'actuel président, Bassirou Diomaye Faye.
Le Sénégal soutiendra finalement la candidature de Macky Sall à l'ONU
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro