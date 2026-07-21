 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Sénégal soutiendra finalement la candidature de Macky Sall à l'ONU

information fournie par France 24 21/07/2026 à 22:23

Le Sénégal va soutenir la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations unies. Une annonce faite par communiqué lundi et qui intervient trois jours après une audience que lui a accordée l'actuel président, Bassirou Diomaye Faye.

Vidéos les + vues

1

Des navires naviguent au large des Emirats, près du détroit d'Ormuz

information fournie par AFP Video 20 juil.
2

Inde : affrontements entre la police et des manifestants dénonçant les fraudes aux examens

information fournie par AFP 20 juil.
3

Emmanuel Macron accueille le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema à l'Élysée

information fournie par AFP Video 08:28
1
4

Loi agricole : les Ecologistes regrettent le maintient des néonicotinoïdes dans le texte

information fournie par AFP Video 08:29
1
5

Koweït: les sirènes d'alerte retentissent dans la capitale

information fournie par AFP Video 08:31
6

Delphine Batho qualifie la loi d'urgence agricole d'"obscurantiste"

information fournie par AFP Video 08:33
1
7

Elysée : cérémonie de signature de trois accords entre la France et le Gabon

information fournie par AFP Video 08:30
8

France: l'Assemblée adopte la loi d'urgence agricole

information fournie par AFP Video 08:34
3
1

Narbonne: 4.500 personnes lors d'une marche blanche pour Louis, tué dans un guet-apens

information fournie par AFP 05 juil.
2

A Narbonne, une marche blanche pour Louis et un appel au durcissement judiciaire

information fournie par AFP 05 juil.
3

Fortes chaleurs: les employés de la mairie de Tokyo tombent le pantalon

information fournie par AFP 15 juil.
2
4

La guerre entre Iran et Etats-Unis continue, Ormuz quasi paralysé

information fournie par AFP 16 juil.
13
5

Les frappes s'intensifient au Moyen-Orient, Washington reprend son blocus des ports iraniens

information fournie par AFP 15 juil.
14
6

Face à la chaleur, les employés de la métropole de Tokyo sont incités à travailler en short

information fournie par AFP Video 14 juil.
7

Nice: dix ans après, hommage aux victimes de l'attentat sur la Promenade des Anglais

information fournie par AFP Video 15 juil.
8

Matt Damon devient Ulysse dans "L'Odyssée" de Christopher Nolan

information fournie par France 24 15 juil.
1

Baptiste Capron (SeLoger) : “Je ne parlerai pas de rechute mais d’un marché immobilier qui s’est complexifié.”

information fournie par Ecorama 22 juin
3
2

L’Europe va-t-elle subir ou agir ?

information fournie par Boursorama 24 juin
3

Pourquoi les avis divergent-ils autant sur ce que va faire la Fed d’ici la fin de l’année ?

information fournie par Ecorama 23 juin
2
4

Top 5 IA du 24/06/2026

information fournie par Libertify 25 juin
5

Renault: rassemblement contre la fermeture du site de Villiers-Saint-Frédéric

information fournie par AFP Video 25 juin
1
6

Or sous 4.000$ : une opportunité à saisir ?

information fournie par Ecorama 25 juin
7

Top 5 IA du 30/06/2026

information fournie par Libertify 01 juil.
8

Météo France prévoit une nouvelle vague de chaleur dans le sud

information fournie par AFP Video 03 juil.
3

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank