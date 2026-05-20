Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a critiqué mercredi Washington pour sa dette envers l'organisation, avertissant que l'absence de fonds américains se traduirait par "davantage de famine" et "moins de vaccinations" pour les populations vulnérables.
Le secrétaire général de l'ONU critique la dette des États-Unis
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