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Ebola: Une zoonose de l'Afrique des Grands Lacs encore mal connue

information fournie par France 24 19/05/2026 à 18:49

Du virus Ebola, on sait qu'il est une zoonose, c'est à dire un virus transmis de l'animal à l'humain. Mais l'espèce responsable de la contamination initiale n'est pas encore clairement identifiée. Des recherches ont prouvé la présence d'Ebola chez des grands singes et de virus proches chez des chauves-souris. Les contaminations initiales se produisent toujours dans la région des Grands Lacs en Afrique. Le virus peut ensuite se propager grâce à sa forte capacité de transmission entre humains.

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