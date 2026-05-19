Peter Magyar en Pologne pour marquer le retour de la Hongrie dans l'UE

Le Premier ministre hongrois Peter Magyar à Budapest en Hongrie le 16 mai 2026 ( AFP / Ferenc ISZA )

Le nouveau Premier ministre hongrois Peter Magyar est arrivé mardi en Pologne pour son premier déplacement officiel à l'étranger, un choix destiné à marquer le retour symbolique de Budapest dans l'Union européenne après le long règne de Viktor Orban, en conflit ouvert avec Bruxelles sur l'Etat de droit et sa proximité avec Moscou dans sa guerre contre l'Ukraine.

Les relations entre les deux capitales étaient exécrables depuis les législatives polonaises de 2023 qui ont permis la formation d'un exécutif centriste et pro-européen dirigé par Donald Tusk, fervent allié de Kiev.

Peter Magyar a largement remporté les élections législatives d'avril en écrasant le nationaliste Viktor Orban resté au pouvoir seize ans, alors que Donald Tusk avait mis fin à huit ans de pouvoir des nationalistes populistes de Droit et Justice (PiS).

"Magyar suit en quelque sorte la même voie que Tusk" pour sortir du "populisme illibéral" et rétablir des liens de confiance avec Bruxelles, explique à l'AFP Piotr Buras du centre de réflexion ECFR.

Une délégation de la Commission européenne est attendue à Budapest cette semaine et M. Magyar espère conclure un accord avec sa présidente, Ursula von der Leyen, à l'occasion d'un déplacement à Bruxelles dans la semaine du 25 mai pour récupérer les milliards d'euros gelés en raison des atteintes à l'Etat de droit par le gouvernement Orban.

Or dans ce dossier M. Magyar est venu chercher le soutien de son homologue polonais, dont le chef de cabinet lorsqu'il était président du Conseil européen (2014-2019), était Piotr Serafin, actuel commissaire européen au Budget.

- Roi de Pologne -

Peter Magyar est arrivé en début d'après-midi à Cracovie (sud) pour y rencontrer l'archevêque Grzegorz Rys. Il doit déposer des gerbes devant le monument du pape polonais Jean-Paul II et celui de l'ancien roi de Pologne, le Hongrois Ethienne Bathory.

Mercredi à Varsovie, il doit rencontrer Donald Tusk, ainsi que le président nationaliste Karol Nawrocki.

Une rencontre qui s'annonce délicate car lors des derniers jours de la campagne électorale en Hongrie, M. Nawrocki s'était rendu à Budapest pour soutenir Viktor Orban.

Egalement mercredi, M. Magyar doit se rendre à Gdansk, le grand port polonais sur la mer Baltique, où une rencontre avec le Nobel de la Paix Lech Walesa, artisan de l'effondrement du communisme dans les années 1980, est prévue.

Lors de ce premier voyage officiel, M. Magyar sera accompagné de six ministres dont la ministre des Affaires étrangères Anita Orban.

Sur le plan économique, Anna Wisniewski, la directrice de la chambre de commerce polono-hongroise, s'attend à ce que "les relations économiques bilatérales se dynamisent". Les échanges entre la Hongrie et la Pologne sont actuellement de 15 milliards d'euros, la Pologne étant le deuxième partenaire économique de la Hongrie, après l'Allemagne.

Mercredi, en fin de journée, M. Magyar est attendu en Autriche, la deuxième étape de ce premier voyage officiel où il sera notamment question de coopération économique et de politique migratoire.

"J'aimerais renforcer les relations entre la Hongrie et l'Autriche pour des raisons historiques mais aussi culturelles et économiques", a notamment déclaré Peter Magyar, faisant allusion à l'histoire étroitement liée des deux pays au sein de l'Empire austro-hongrois et aux rapports économiques forts qu'ils entretiennent aujourd'hui.

L'Autriche est le deuxième investisseur en Hongrie après l'Allemagne, avec plus de 11 milliards d'euros.

Ce pays alpin, qui souhaite depuis longtemps approfondir ses relations avec la Hongrie et les autres Etats de la région, pourrait enfin voir ses ambitions stratégiques s'aligner sur celles de son voisin.