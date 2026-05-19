Sebastian Stan a créé l’événement sur la Croisette lors de la montée des marches de "Fjord", le nouveau film du réalisateur roumain Cristian Mungiu. L’acteur révélé par les films Marvel y apparaît totalement transformé : crâne rasé, dents abîmées et silhouette effacée pour incarner un père immigré confronté au rejet et à la méfiance dans un village norvégien. Un rôle intime et politique pour l’acteur né en Roumanie, très applaudi à Cannes.
Cannes 2026 : Sebastian Stan méconnaissable dans "Fjord", de Cristian Mungiu
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