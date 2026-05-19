Le Premier ministre hongrois Peter Magyar dépose une gerbe de fleurs au pied de la statue de Jean-Paul II au château de Wawel à Cracovie, lors de sa première visite officielle en tant que Premier ministre. Le dirigeant hongrois effectue une visite de deux jours en Pologne, dans l'espoir de rétablir les relations mises à mal par la proximité de son prédécesseur avec Moscou dans sa guerre contre l'Ukraine. IMAGES
Peter Magyar dépose une gerbe pour Jean-Paul II pendant sa visite en Pologne
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