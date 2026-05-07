Le roi Felipe d’Espagne arrive à Costa Rica, pour l’investiture de la nouvelle présidente de droite, Laura Fernandez. Des dignitaires étrangers arrivent pour les cérémonies qui se tiendront le 8 mai. IMAGES
Le roi Felipe d’Espagne arrive au Costa Rica pour l’investiture de la nouvelle présidente
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