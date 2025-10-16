 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le point trimestriel sur le PEA profilé avec Amundi

information fournie par BoursoBank 16/10/2025 à 10:53

Dans ce numéro de BoursoFocus, on fait le point sur le troisième trimestre 2025 concernant le PEA profilé de BoursoBank. David-Olivier Azoulay, gérant allocataire chez Amundi, revient notamment sur un trimestre beaucoup plus serein que le début d'année, la première baisse des taux de la Fed et ses implications sur les marchés et les excellentes performances des bancaires européennes, du luxe et surtout de la Chine.

DECOUVREZ LE PEA PROFILE BOURSOBANK

Avec un PEA BoursoBank, vous pouvez investir sans effort en optant pour la gestion profilée !

Découvrez en vidéo ce qu'est la gestion profilée

Accessible dès 100 €, ce mode de gestion vous permet de confier tout ou partie de la gestion de votre PEA à des experts d'Amundi, leader de la gestion d'actifs en Europe (1) afin de bénéficier de la dynamique des marchés sans aucun effort.  Vous pouvez mettre en place des versements libres programmés dès 20 € pour investir sans y penser et continuer, en parallèle, à réaliser des investissements en toute autonomie. La gestion profilée est disponible avec un PEA classique ou PEA 18-25 ans, sans aucuns frais d'entrée ni de sortie.

Les valeurs mobilières présentent un risque de perte en capital ; tout investissement doit s'envisager à moyen ou long terme.

Découvrir le PEA profilé

(1) Source IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2023 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2022.

Vidéos les + vues

1

Le point semestriel sur la SPCI Sofidynamic

information fournie par BoursoBank 16 oct.
2

Motion de censure: l'année blanche inscrite dans le budget est une "année noire" (Le Pen)

information fournie par AFP Video 16 oct.
1
3

Actions, or, taux d’intérêt : quel potentiel d’ici la fin de l’année ?

information fournie par Boursorama 16 oct.
4

Guerre en Ukraine : Washington met la pression sur l'OTAN

information fournie par France 24 16 oct.
5

Présidentielle en Bolivie : le lithium au cœur des promesses économiques des candidats

information fournie par France 24 16 oct.
6

Gouvernement Lecornu : la censure ou la sortie de crise ?

information fournie par France 24 16 oct.
7

La chute de la natalité en Inde, un défi démographique… et politique

information fournie par France 24 16 oct.
8

Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
1

Le Cameroun aux urnes pour la présidentielle, Biya grand favori pour un 8e mandat

information fournie par AFP 12 oct.
2

Macron serre la main de Trump en marge du sommet sur Gaza en Egypte

information fournie par AFP Video 14 oct.
9
3

Tickets-restaurants, retards aériens en France et abonnements numériques fantômes

information fournie par BoursoBank Clients 11 oct.
4

Placements : les frais sur vos fonds sont-ils moins chers en France ?

information fournie par Boursorama 10 oct.
5

A Tel-Aviv, la place des Otages en liesse après l'annonce par les médias de libérations

information fournie par AFP Video 13 oct.
2
6

Retour sur le sol brésilien pour des militants de la flottille pour Gaza Global Sumud

information fournie par AFP Video 10 oct.
7

Madagascar: une unité mutinée choisit le nouveau chef d'état-major, le président dénonce "une tentative de prise de pouvoir"

information fournie par AFP 12 oct.
8

Pologne: la droite nationaliste manifeste contre l'immigration

information fournie par AFP Video 12 oct.
3
1

Comment augmenter le pouvoir d’achat des Français ?

information fournie par Ecorama 22 sept.
10
2

Pascal Boulanger (Président de la FPI) : "Le secteur de la promotion immobilière n'a jamais connu une telle crise !"

information fournie par Ecorama 25 sept.
4
3

Démission de Lecornu : le CAC 40 de nouveau en zone de turbulences ?

information fournie par Ecorama 06 oct.
4

Lecornu a-t-il les moyens d’augmenter le pouvoir d’achat des Français ?

information fournie par Ecorama 03 oct.
1
5

Jean Peyrelevade : "On n'évitera pas une augmentation d'impôts pour tout le monde !"

information fournie par Ecorama 07 oct.
6
6

Impôts : vers une « flat tax » à 36% pour les épargnants ?

information fournie par Ecorama 03 oct.
38
7

Le point semestriel sur les FCPI Dividendes plus

information fournie par BoursoBank 08 oct.
8

Top 5 IA du 08/10/2025

information fournie par Libertify 09 oct.

1 commentaire

  • 16 octobre 11:48

    pourriez vous nous communiquer un graph des 5 dernières années merci

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank