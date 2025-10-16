Le point trimestriel sur le PEA profilé avec Amundi

Avec un PEA BoursoBank, vous pouvez investir sans effort en optant pour la gestion profilée !

Découvrez en vidéo ce qu'est la gestion profilée



Accessible dès 100 €, ce mode de gestion vous permet de confier tout ou partie de la gestion de votre PEA à des experts d'Amundi, leader de la gestion d'actifs en Europe (1) afin de bénéficier de la dynamique des marchés sans aucun effort. Vous pouvez mettre en place des versements libres programmés dès 20 € pour investir sans y penser et continuer, en parallèle, à réaliser des investissements en toute autonomie. La gestion profilée est disponible avec un PEA classique ou PEA 18-25 ans, sans aucuns frais d'entrée ni de sortie.



Les valeurs mobilières présentent un risque de perte en capital ; tout investissement doit s'envisager à moyen ou long terme.