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Le PSG tenu en échec par Lorient avant le Bayern Munich

information fournie par France 24 03/05/2026 à 11:20

Les Parisiens n’ont pas préparé de la meilleure des manières leur demi-finale retour contre le Bayern Munich. Avec une équipe remaniée, le PSG a été tenu en échec à domicile par Lorient (2-2). Un résultat sans conséquence dans la course au titre, puisque Lens n’a pas réussi à s’imposer à Nice (1-1) et reste à six points des Parisiens.

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