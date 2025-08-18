Le PSG a battu le FC Nantes lors de son premier match de Ligue 1 cette saison (1-0). Avec une équipe remaniée, les champions en titre ont décroché la victoire grâce à une frappe lointaine de Vitinha, à 25 minutes de la fin du match. Dans les autres rencontres de cette première journée, Olivier Giroud a trouvé le chemin des filets pour son retour en Ligue 1 après 13 ans d’absence.
Le PSG réussit son entrée en lice en Ligue 1 contre Nantes
