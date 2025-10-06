Le Parti socialiste appelle Emmanuel Macron à nommer un Premier ministre "issu de la gauche et des Ecologistes" après la démission choc de Sébastien Lecornu, déclare le secrétaire général du PS Pierre Jouvet devant le siège du parti à Paris. SONORE
Le PS appelle Macron à nommer la gauche à Matignon
