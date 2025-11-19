Le projet d'accord commercial entre l'Union européenne et des pays latino-américains du Mercorsur, très décrié par les agriculteurs français, "n'est toujours pas acceptable" en "l'état" par la France, affirme la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, à l'issue du Conseil des ministres. SONORE
Le projet d'accord UE-Mercosur "toujours pas acceptable" en "l’état" (Bregeon)
