Le procès du groupe français Lafarge et de huit anciens responsables, soupçonnés d'avoir payé des groupes jihadistes, dont le groupe Etat islamique en Syrie jusqu'en 2014 dans le but d'y maintenir l'activité d'une cimenterie, reprend à Paris. IMAGES
Le procès du cimentier français Lafarge pour financement du terrorisme reprend à Paris
