En Allemagne, l'inquiétude de la communauté LGBT+ face à la hausse des agressions

information fournie par France 24 • 19/11/2025 à 10:12

Ces derniers mois, l’Allemagne a connu une forte augmentation des crimes haineux visant la communauté queer. D'après les chiffres de l'Office fédéral de la police criminelle et du ministère fédéral de l'Intérieur, 1 765 infractions pénales ont été enregistrées en 2024 dans la sous-catégorie "orientation sexuelle", soit une augmentation d'environ 18 % par rapport à l'année précédente. Une violence imputée essentiellement à l’extrême droite et qui inquiète la communauté LGBTQ+, d’autant que l’Allemagne a longtemps été considérée comme un pays tolérant à l’égard des minorités sexuelles et de genre, notamment à Berlin.