Le prince William et la princesse Kate Middleton, ainsi que Jessie Buckley, nominée dans la catégorie Meilleure actrice pour "Hamnet", foulent le tapis rouge avant la cérémonie de remise des prix des Bafta 2026 à Londres.
Le prince William et la princesse Kate Middleton arrivent pour les Bafta à Londres
