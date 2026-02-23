 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le prince William et la princesse Kate Middleton arrivent pour les Bafta à Londres

information fournie par AFP Video 23/02/2026 à 09:38

Le prince William et la princesse Kate Middleton, ainsi que Jessie Buckley, nominée dans la catégorie Meilleure actrice pour "Hamnet", foulent le tapis rouge avant la cérémonie de remise des prix des Bafta 2026 à Londres.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

La France décroche trois nouvelles médailles avant la dernière journée des JO 2026

information fournie par France 24 22 févr.
2

Dans les zones inondées du Maroc, un ramadan loin des célébrations traditionnelles

information fournie par AFP 22 févr.
3

À Lyon, l'ultradroite rend hommage au "camarade" Quentin Deranque

information fournie par AFP Video 22 févr.
4

Dans l'hiver glacial ukrainien, un boulanger français apporte du réconfort avec son pain

information fournie par AFP 22 févr.
5

Dans les zones inondées du Maroc, un ramadan loin des célébrations traditionnelles

information fournie par AFP Video 22 févr.
6

Les crues se stabilisent lentement dans une partie de l'Ouest

information fournie par AFP Video 22 févr.
7

RDC : Jean-Marc Kabund réclame un dialogue inclusif et critique Tshisekedi

information fournie par France 24 22 févr.
8

Joann Sfar: "au Proche-Orient, la certitude que rien ne va marcher fait le lit des extrémistes"

information fournie par France 24 22 févr.
1

À Toulouse, des centaines de visiteurs suivent le décollage de Sophie Adenot

information fournie par AFP Video 14 févr.
2

L’IA va-t-elle provoquer une correction boursière ?

information fournie par Ecorama 16 févr.
4
3

Top 5 IA du 16/02/2026

information fournie par Libertify 17 févr.
4

Le point sur le crowdfunding immobilier avec Homunity

information fournie par BoursoBank 17 févr.
1
5

Le décollage de Sophie Adenot, un moment "d'intensité" pour les spectateurs toulousains

information fournie par AFP 17 févr.
6

Mort de Quentin Deranque: LFI rejette toute responsabilité et dénonce une "récupération" politique

information fournie par AFP 17 févr.
5
7

Trump avertit que Kiev doit négocier "rapidement", avant des pourparlers avec la Russie

information fournie par AFP Video 17 févr.
8

La nouvelle présidente de l'Institut du monde arabe, dit vouloir y "ramener de la sérénité"

information fournie par AFP Video 17 févr.
1

Patrice Geoffron : "Trump ne peut pas promettre un prix du pétrole à 50 dollars pour les consommateurs et à 80 pour les investisseurs !"

information fournie par Ecorama 03 févr.
2

"Nous sommes épuisés": la Russie reprend ses frappes massives sur Kiev et l'Ukraine

information fournie par AFP Video 03 févr.
1
3

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04 févr.
4

Pétrole vénézuélien : eldorado ou mirage pour les compagnies pétrolières américaines ?

information fournie par Boursorama 04 févr.
5

Top 5 IA du 05/02/2026

information fournie par Libertify 06 févr.
6

Le Journal des biotechs : Jamila El Bougrini (Invest Securities), table ronde All Invest Biomed Forum

information fournie par Boursorama 05 févr.
7

Simple correction ou descente aux enfers pour le Bitcoin ?

information fournie par Ecorama 09 févr.
6
8

Alain Bauer : "A la fin, Donald Trump gagne toujours quelque chose !"

information fournie par Ecorama 09 févr.
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank