Le prince Harry arrive à nouveau à la Haute Cour de Londres. Il est présent afin de soutenir d'autres personnalités, parmi lesquelles l'actrice Elizabeth Hurley, qui doit témoigner qu'un groupe de presse britannique a illégalement recueilli des informations sur elle. L'équipe juridique des sept plaignants a ouvert le procès lundi 19 janvier en s'engageant à démontrer "l'existence d'une pratique claire et systématique de collecte illégale d'informations" chez ANL. IMAGES
Le prince Harry et Liz Hurley arrivent à la Haute Cour de Londres
