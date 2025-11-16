Le président ukrainien Volodymr Zelensky est accueilli à l'aéroport international d'Athènes. La Grèce est la première étape de sa tournée européenne qui le mènera également en France et en Espagne pour discuter de défense et d'énergie. IMAGES
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky arrive en Grèce
