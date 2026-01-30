Pétrole: le Venezuela adopte une loi favorable au secteur privé, les Etats-Unis lèvent des sanctions

Une fausse plateforme de forage pétrolier vue lors d'une marche convoquée par le Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV) en soutien à la Loi sur les hydrocarbures et exigeant la libération de Maduro, à Caracas, le 29 janvier 2026 ( AFP / Pedro MATTEY )

Moins d'un mois après la capture par les Etats-Unis du président Nicolas Maduro, Caracas a salué jeudi un "bond historique" pour le pétrole vénézuélien, avec l'adoption, sous pression américaine, d'une réforme ouvrant le secteur au privé, puis l'annonce par Washington d'une suspension partielle des sanctions instaurées en 2019.

"Nous effectuons des pas historiques (...) J'ai reçu aujourd'hui un appel du président des Etats-Unis, Donald Trump, et de son secrétaire d'Etat, Marco Rubio", a lancé la présidente par intérim Delcy Rodriguez lors d'une manifestation pro-pouvoir des employés du secteur pétrolier.

Washington a levé les sanctions qui pesaient sur Petroleos de Venezuela (PDVSA), autorisant de facto les entreprises américaines à commercer avec le géant pétrolier public.

Les transactions opérées par PDVSA, ainsi que celles des sociétés dont il détient au moins 50% des parts, sont désormais "autorisées", affirme le ministère américain des Finances.

Dans le même temps, Donald Trump a annoncé jeudi avoir demandé la réouverture de l'espace aérien du Venezuela aux vols commerciaux. "Les citoyens américains vont, dans très peu de temps, être en mesure d'aller au Venezuela et ils y seront en sécurité. (Le pays) est sous un contrôle très ferme", a précisé le président américain, indiquant lui aussi avoir discuté avec son homologue vénézuélienne.

Hasard ou conséquence? L'annonce de la suspension de sanctions est venue quelques minutes à peine après l'adoption par l'Assemblée nationale vénézuélienne de la réforme de la loi sur les hydrocarbures, qui ouvre le secteur pétrolier au privé et bouleverse complètement le modèle hérité de l'ex-président Hugo Chavez (1999-2013), d'inspiration socialiste.

De nombreux analystes soulignent qu'il s'agissait d'une exigence de M. Trump.

"L'objectif principal de cette loi est que nous cessions de dire que nous avons les réserves les plus importantes (du monde) pour commencer à dire que nous comptons parmi les principaux producteurs de pétrole de toute cette planète", a lancé le président de l'Assemblée, Jorge Rodriguez, frère de la présidente par intérim.

Cette loi permet au pays de réaliser un "véritable bond historique, qualitatif", a vanté Delcy Rodriguez.

L'exploitation pétrolière était jusqu'ici l'apanage de l'Etat ou d'entreprises mixtes dans lesquelles l'Etat détenait la majorité. La réforme de la loi par M. Chavez en 2006 a limité l'activité des acteurs privés, imposant une participation majoritaire du public dans toutes les entreprises, fixant des impôts élevés.

Le nouveau texte autorise la signature de contrats permettant aux entreprises privées d'exploiter, de distribuer et de commercialiser la production sans participation de l'Etat. Il doit aussi dynamiser l'exploration, réservée jusqu'ici à ce dernier.

- Flexibilité-

Les différents impôts vont être remplacés par une contribution unique maximale de 15% ainsi que des redevances maximales (royalties) de 30% des revenus bruts.

L'idée est d'avoir de la flexibilité: l'exécutif déterminera les taux d'imposition selon les projets. L'Etat peut ainsi par exemple baisser les impôts si un projet n'est pas aussi rentable que prévu ou a pris du retard, puis les augmenter quand celui-ci fonctionne bien.

La présidente intérimaire du Venezuela, Delcy Rodriguez, tient un exemplaire de la réforme de la loi sur les hydrocarbures devant le palais présidentiel de Miraflores, à Caracas, le 29 janvier 2026 ( AFP / Pedro MATTEY )

Jadis baptisé "Venezuela saoudite", quand il était un acteur important du marché mondial, le pays produit selon les autorités quelque 1,2 million de barils par jour (bj).

Des années de mauvaise gestion et de corruption ont fait passer la production d'un pic de plus de 3 millions de barils par jour au début des années 2000 à un plus bas historique de 350.000 par jour en 2020.

La nouvelle loi va permettre des "contrats de service ou de production partagée. Cela démantèle totalement le modèle pétrolier d'Hugo Chavez", explique à l'AFP l'expert pétrolier Francisco Monaldi, tout en avertissant que les conditions opérationnelles restent liées au bon vouloir de l'Etat.

- "Sans débat" -

Pour Rafael Ramirez, ex-ministre du pétrole de Chavez accusé de corruption et exilé en Italie, la nouvelle loi constitue un "énorme recul" pour le pays sud-américain, qui a nationalisé son industrie en 1976, sous la présidence du social-démocrate Carlos Andres Perez.

La réforme "se fait malheureusement sans débat, de manière accélérée", a-t-il regretté sur X.

Pendant le débat à l'Assemblée, le pouvoir avait organisé une manifestation de travailleurs du secteur dans Caracas.

"Cette réforme nous aide à améliorer (nos conditions de vie), nous, le moteur de la production de pétrole du Venezuela", a estimé auprès de l'AFP Karina del Carmen Rodriguez, une employée de 53 ans.

Les travailleurs espèrent que les investissements étrangers vont revitaliser le secteur et permettre des augmentations de leurs revenus extrêmement faibles.

Les analystes s'attendent à ce que le flux de devises généré par le secteur pétrolier permette de mettre un coup d'arrêt à la spirale inflationniste.