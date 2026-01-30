Des Vénézuéliens défilent à Caracas pour soutenir la réforme des hydrocarbures en cours d'adoption par l’Assemblée nationale, qui prévoit une augmentation de 55 % des investissements pétroliers pour 2026, grâce à une plus grande ouverture au secteur privé.
Venezuela: marche à Caracas pour soutenir la réforme des hydrocarbures
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro