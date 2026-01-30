La députée Sandrine Josso et la ministre déléguée chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, se rendent au CHU de Nantes pour une table-ronde avec les professionnels de santé sur la détection de la soumission chimique.
Soumission chimique: Bergé et Josso au CHU de Nantes
