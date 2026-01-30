Un concert au Bataclan, à Paris, a conclu jeudi une journée de mobilisation dans plusieurs villes françaises pour le journaliste sportif Christophe Gleizes, détenu en Algérie depuis sept mois.
Journée de mobilisation pour Christophe Gleizes, journaliste français détenu en Algérie
