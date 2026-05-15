Pour la première fois depuis 2017, les présidents américain et chinois, Donald Trump et Xi Jinping, se sont retrouvés à Pékin. Au menu des discussions : le commerce, la géopolitique, mais aussi l'intelligence artificielle. Washington veut garder sa suprématie, mais d'après l’Australian Strategic Policy Institute (ASPI), les Chinois ne cessent de gagner du terrain sur les technologies critiques. Déjà en avance sur les batteries électriques, Pékin s'impose dans les satellites, la cryptographie post-quantique et gagne en indépendance sur l'IA. Jusqu'où ?
Sommet Donald Trump-Xi Jinping : dans les coulisses de la course mondiale à l'IA
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