Les agriculteurs des "Ultras de l'A64", à Carbonne (Haute-Garonne), ont annoncé "lever le barrage" sur l'autoroute Toulouse-Bayonne tenu pacifiquement depuis le 12 décembre, après négociation avec le préfet sur place.
Le préfet Pierre-André Durand annonce la "libération des lieux" sur l'A64
