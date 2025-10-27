Une cérémonie d'installation du nouveau préfet de police de Paris, Patrice Faure, se tient dans la cour d'honneur de la préfecture, en présence de son prédécesseur, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, qui lors d'un discours assure qu'il gardera "un oeil particulièrement attentif sur cette maison". IMAGES
Le préfet de police de Paris Patrice Faure installé lors d'une cérémonie
