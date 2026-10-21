Le point trimestriel sur le PEA Profilé avec Amundi

Dans ce numéro de BoursoFocus, on fait le bilan du troisième trimestre 2026 concernant le PEA Profilé de BoursoBank. David-Olivier Azoulay, gérant allocataire chez Amundi, revient sur un trimestre en trois temps, avec une forte correction en juillet, un rebond en août puis une phase de consolidation, marqué par la hausse des taux de la Fed. Il détaille également sa conviction : se diversifier au-delà des États-Unis, notamment vers les pays émergents
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