 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le point trimestriel sur le PEA Profilé avec Amundi

information fournie par BoursoBank 21/10/2026 à 11:45

Dans ce numéro de BoursoFocus, on fait le bilan du troisième trimestre 2026 concernant le PEA Profilé de BoursoBank. David-Olivier Azoulay, gérant allocataire chez Amundi, revient sur un trimestre en trois temps, avec une forte correction en juillet, un rebond en août puis une phase de consolidation, marqué par la hausse des taux de la Fed. Il détaille également sa conviction : se diversifier au-delà des États-Unis, notamment vers les pays émergents

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Vidéos les + vues

1

Limoges entre colère et désarroi après l'incendie de sa mairie

information fournie par AFP 18 oct.
8
2

Conseil exceptionnel des entreprises: images du tour de table à Bercy

information fournie par AFP Video 20 oct.
3

Violences: LFI veut attaquer Nuñez en justice après des révélations de Mediapart

information fournie par AFP 20 oct.
11
4

Violences, pillages, crise politique : les investisseurs vont ils lâcher la France ?

information fournie par Ecorama 20 oct.
2
5

C. Tieffinne (CFE CGC) : "Les candidats doivent arrêter de taper sur notre modèle social"

information fournie par Ecorama 20 oct.
5
6

Commerçants: "étalement simplifié des charges fiscales et sociales" (ministre)

information fournie par AFP Video 20 oct.
4
7

Violences : Nuñez accuse les Insoumis d'avoir "jeté de l'huile sur le feu"

information fournie par AFP Video 20 oct.
9
8

Victoria Dauberville, une ballerine en liberté

information fournie par France 24 20 oct.
1

Présidentielle: LFI promet 106 milliards de recettes supplémentaires pour 2027 et se dit "raisonnable"

information fournie par AFP 14 oct.
25
2

L'Arabie saoudite mise à l'épreuve par les frappes houthies

information fournie par AFP Video 13 oct.
3

Budget 2027: LFI prévoit 25 milliards d'euros pour réduire la dette (Mélenchon)

information fournie par AFP Video 14 oct.
5
4

Jean Peyrelevade : "Laisser penser que les ultra-riches vont payer la facture n’a aucun sens"

information fournie par Ecorama 14 oct.
4
5

Voici pourquoi le décrochage de l’économie française se confirme

information fournie par Ecorama 14 oct.
4
6

La France est-elle désormais la première menace pour l’euro ?

information fournie par Ecorama 14 oct.
3
7

Duralex: "On va faire le maximum pour être à la hauteur", dit le repreneur Meston

information fournie par AFP Video 14 oct.
8

La verrerie Duralex sauvée, 155 emplois conservés

information fournie par AFP 14 oct.
7
1

Carburants: à Paris, des automobilistes pour qui "on n'en fait pas assez"

information fournie par AFP Video 23 sept.
1
2

Nouvelle flambée sur les taux français : la défiance des investisseurs s'accélère ?

information fournie par Ecorama 24 sept.
4
3

Des taux d’intérêt plus haut pendant longtemps ?

information fournie par Boursorama 25 sept.
4

Marine Le Pen a-t-elle raison ou tort d’affirmer que la France est au bord d’une crise obligataire ?

information fournie par Ecorama 25 sept.
16
5

Carburants, gaz, fioul... l'exposition des ménages français à la hausse des prix

information fournie par AFP 23 sept.
8
6

Faut-il acheter ces 2 actions du CAC 40 qui perdent 50% cette année ?

information fournie par Ecorama 28 sept.
5
7

BoursoFocus Le Mag : le point sur le premier semestre 2026

information fournie par Boursorama 28 sept.
8

Projet d'attaque présumé contre une base militaire en Angleterre: ce que l'on sait

information fournie par AFP 29 sept.
13

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank