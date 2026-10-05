Le point sur l'offre ETF de Boursomarkets

Boursomarkets, c'est la possibilité d'accéder à huit grandes classes d'actifs représentant un choix de plus de 40.000 produits à 0 euro de frais de courtage à l'achat ou 0% de droits d'entrée. BoursoBank a récemment fait évoluer son offre et sa tarification pour l'offre ETF. Thomas Vitoux, chef de produit Bourse chez BoursoBank et Damien Cadillon, responsable de la distribution des ETF et fonds indiciels pour la France, le Benelux et Monaco chez Amundi ETF étaient sur le plateau de BoursoFocus pour faire le point.
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