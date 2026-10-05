Le point semestriel sur la SCPI Mistral Sélection

Dans ce numéro de BoursoFocus, Julien Hennion, gérant immobilier chez Swiss Life Asset Managers France, revient sur les performances de la SCPI Mistral Sélection au premier semestre 2026, un fonds diversifié qui investit dans l'immobilier commercial en Europe. Notre invité évoque notamment l'acquisition d'un portefeuille de 5 salles de sport Basic-Fit en Espagne et détaille sa conviction de fond sur l'Europe du Sud, désormais au cœur de la stratégie du fonds.
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Ces produits présentent un risque de perte en capital et une liquidité réduite. Tout investissement doit s’envisager à long terme.